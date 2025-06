Fila por comida termina em massacre: ataque do exército israelense deixa 31 mortos no sul de Gaza

Em comunicado, o grupo palestino Hamas declarou no sábado (31) ter enviado sua resposta a uma proposta norte-americana de cessar-fogo com Israel. Na proposta, que prevê a suspensão das hostilidades por 60 dias na Faixa de Gaza, o Hamas se compromete a libertar reféns israelenses com vida. No entanto, para o enviado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, essa resposta é "totalmente inaceitável".

No comunicado, o Hamas informa que, como parte do acordo, libertará 10 reféns vivos e entregará a Israel os corpos de 18 reféns mortos, em troca da libertação de um número ainda a ser definido de prisioneiros palestinos. A decisão foi tomada "após uma série de consultas e por profunda responsabilidade diante do sofrimento do nosso povo", conforme declarou o grupo.

Leia tambémHamas aceita liberar 10 reféns vivos em resposta à proposta de cessar-fogo dos EUA em Gaza

"O Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) apresentou hoje sua resposta à proposta mais recente do enviado norte-americano Steve Witkoff aos mediadores", informou o grupo em nota. "Como parte deste acordo, dez prisioneiros vivos detidos pela resistência serão libertados, além da devolução de 18 corpos, em troca de um número previamente acordado de prisioneiros palestinos detidos por Israel", acrescentou.

Os Estados Unidos haviam informado, no início da semana, que receberam o aval de Israel à proposta. Na sexta-feira, o presidente Donald Trump declarou que um acordo de cessar-fogo em Gaza estava "muito próximo".

Israel, no entanto, vê a resposta do Hamas como uma rejeição à proposta, segundo o correspondente da RFI em Jerusalém, Michel Paul. Isso porque o grupo islâmico afirma que a proposta dos Estados Unidos visa "estabelecer um cessar-fogo permanente, a retirada total da Faixa de Gaza e garantir o envio de ajuda" à população local. O Hamas espera assim encerrar de forma definitiva as hostilidades no território palestino.