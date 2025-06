Greta Thunberg embarca em navio com ajuda humanitária para Gaza

Um navio da "Coalizão da Flotilha da Liberdade" deve zarpar "nos próximos minutos" rumo à Faixa de Gaza para levar ajuda humanitária, afirmou neste domingo (1°) um dirigente político italiano à agência AFP. A informação foi confirmada por Marco Grimaldi, vice-líder do Alleanza Verdi Sinistra, sigla de esquerda que deu apoio à operação. A embarcação sairá do porto de Catânia, na Sicília. A tripulação conta com 12 pessoas, entre elas a ativista ambiental sueca Greta Thunberg.

A Coalizão Flotilha da Liberdade foi criada em 2010 como um movimento internacional pacífico de solidariedade ao povo palestino, com atuação humanitária e também de denúncia política contra o bloqueio imposto a Gaza. "O navio carrega a pressão da opinião pública. Queremos ampliar ainda mais o debate sobre a crise humanitária em Gaza", afirmou Grimaldi.

O "Madleen", o pequeno veleiro que parte a Gaza, leva sucos, leite, arroz, alimentos enlatados e barras de proteína - doações feitas por centenas de moradores de Catânia, conforme relatou o jornalista Andrea Legni, que está a bordo da embarcação.