Mais de 1.100 migrantes chegam ao Reino Unido em um único dia pelo Canal da Mancha

O Reino Unido também firmou acordos com países de origem ou de trânsito de migrantes, como Iraque, Alemanha, Sérvia e Kosovo, e avalia enviar solicitantes de asilo rejeitados para "centros de retorno" localizados em terceiros países. "Este governo elaborou um plano sério para enfrentar os traficantes em cada etapa do processo", afirmou um porta-voz do Ministério do Interior britânico.

"Vergonha nacional"

"O nosso país está em perigo", escreveu o líder de extrema direita do Reform UK, Nigel Farage, nas redes sociais. Já o deputado conservador Chris Philp, responsável por questões migratórias dentro do Partido Conservador, classificou o episódio como um "dia da vergonha" ? expressão reproduzida pelo tabloide The Sun.

O ministro da Defesa do Reino Unido, John Healey, disse à Sky News que as cenas do fim de semana foram "chocantes". Segundo ele, há um acordo com a França para modificar os métodos de atuação na costa e o foco agora é garantir sua aplicação prática, de modo a interceptar os traficantes e impedir os migrantes de embarcar.

Em fevereiro, Londres e Paris renovaram até 2027 um acordo bilateral de cooperação para combater a imigração ilegal, no qual o Reino Unido financia parte das ações de fiscalização conduzidas pelas autoridades francesas.