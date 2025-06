México pode eleger 1ª juíza indígena em votação inédita após reforma do Judiciário

Leia tambémReforma judicial no México reduz exigências acadêmicas e autoriza povo a eleger juízes

Segundo a magistrada Janine Otálora, do Tribunal Eleitoral, o desafio é imenso: "Só para a Suprema Corte, são 64 candidatos disputando nove vagas. É impossível conhecer todos eles." O eleitor deverá preencher cada cédula individualmente, escolhendo entre dezenas de nomes, muitos dos quais são desconhecidos do grande público.

Segundo dados oficiais, cerca de 20% da população mexicana é composta por povos indígenas, mas a presença deles no Judiciário ainda é mínima. Embora o governo tenha alegado que a reforma daria mais espaço às minorias, na prática, os requisitos para concorrer (formação universitária em direito, cinco anos de experiência e boas notas acadêmicas) continuam a excluir grande parte dessas comunidades.

Uma reforma polêmica imposta no fim do governo López Obrador

A eleição é consequência da última grande iniciativa do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), aprovada poucos dias antes de deixar o cargo. A reforma judicial propôs a substituição do modelo tradicional de nomeações ? baseado em indicações do Executivo e aprovação pelo Senado ? por um sistema de votação popular direta para todos os níveis do Judiciário.

A mudança foi duramente criticada pela oposição, que organizou manifestações em várias cidades e convocou um boicote às urnas neste domingo. O argumento central é que a reforma politiza a Justiça e fragiliza sua independência.