PSG comemora 1° título europeu com festa na icônica Champs-Élysées em Paris

Por volta das 16h (hora local, 11h de Brasília), os jogadores que golearam o Inter de Milão desembarcaram no aeroporto internacional de Paris, o Roissy Charles-de-Gaulle. Sob forte escolta, seguiram em direção à capital. A bordo de dois ônibus de dois andares, os atletas parisienses começaram a desfilar pelos Champs-Élysées a partir das 17h25 (12h25 em Brasília).

Mais de 100 mil torcedores, segundo o limite de segurança estabelecido, começaram então a celebrar com os jogadores o inédito título europeu. A decisão no sábado marcou também um momento importante na televisão francesa: 11,8 milhões de pessoas acompanharam a final pela TV.

Os dois ônibus subiram lentamente a avenida, permitindo que jogadores e equipe se conectassem com os torcedores. Presnel Kimpembe, zagueiro formado no clube, pegou o microfone para cantar os gritos de torcida do PSG junto com os fãs.

Ao mesmo tempo, as cenas de festa se multiplicavam na capital em euforia, com grupos de torcedores reunidos ao redor do estádio Parc des Princes e da avenida Champs-Élysées, tomados de alegria após anos de eliminações frustrantes.

Encontro no Parc des Princes no fim do dia

Após o desfile na Champs-Élysées, jogadores e equipe devem fazer uma parada no Palácio do Eliseu, sede da Presidência francesa, para serem recebidos pelo presidente Emmanuel Macron. Depois, seguirão ao estádio Parc des Princes, sede do PSG, para apresentar oficialmente o troféu e se reunir mais uma vez com os torcedores.