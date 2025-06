Redes sociais acionam gatilho de transtornos alimentares, a 2ª principal causa de morte entre jovens na França

Leia tambémDepois da França, governo belga alerta sobre tendência de magreza extrema entre adolescentes no TikTok

Transtornos alimentares são a segunda principal causa de morte precoce entre jovens de 15 a 24 anos na França, segundo dados do sistema de saúde. Para Copti, as redes criam um ciclo vicioso. "Pessoas com baixa autoestima acabam sendo validadas online por sua magreza, ganham seguidores e curtidas, e isso alimenta o transtorno e prolonga o estado de negação."

Há até casos de monetização. Buigues conta que uma jovem que fazia transmissões ao vivo vomitando recebia dinheiro da plataforma, o que ajudava a custear suas compras.

Dificuldade no tratamento

Mesmo quando buscam ajuda, os pacientes enfrentam obstáculos. Informações erradas sobre alimentação se multiplicam nas redes e são tratadas como verdadeiras. "As consultas viraram uma espécie de julgamento. Preciso explicar que não se vive com apenas mil calorias por dia, ou que pular refeições não é normal", relata Copti.

Ela diz que enfrenta uma batalha desigual: "Não consigo competir com as horas que passam por dia no TikTok."