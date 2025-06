Ucrânia lança ataque inédito com drones e destrói mais de 40 aviões russos a milhares de quilômetros do front

A Ucrânia realizou neste domingo (1º), uma operação de grande escala contra bases aéreas militares em diferentes regiões da Rússia. De acordo com os serviços de segurança ucranianos (SBU), pelo menos 41 aviões usados em bombardeios contra cidades ucranianas foram destruídos. A ação recebeu o codinome "Teia de Aranha".

Entre as aeronaves atingidas estariam bombardeiros estratégicos Tu-22 e Tu-95 ? modelos de longo alcance, com capacidade para transportar armas nucleares e amplamente utilizados pela Rússia para lançar mísseis de cruzeiro. "Mesmo que apenas quatro ou cinco Tu-95 tenham sido destruídos, trata-se de um prejuízo significativo para a defesa estratégica da Rússia", avalia Ulrich Bounat, pesquisador do Instituto Open Diplomacy.