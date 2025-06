Aliado de Trump, nacionalista Karol Nawrocki vence eleição presidencial na Polônia

Na noite de domingo, as primeiras projeções apontavam o prefeito de Varsóvia, o liberal Rafal Trzaskowski, como vencedor, que inclusive chegou a reconhecer sua vitória. Segundo especialistas, era impossível prever o resultado deste segundo turno, pois uma mudança mínima poderia desequilibrar a balança.

De acordo com o instituto de pesquisa IPSOS, Trzaskowski venceu nas cidades (67,8%) e Nawrocki no campo (63,4%). Duas Polônias totalmente opostas se enfrentaram nas urnas, com votos extremamente polarizados.

Quase 90% dos eleitores do candidato da extrema direita Slawomir Mentzen, que obteve 14,8% no primeiro turno, votaram em Nawrocki. Sem esperança de uma mudança política significativa no país, os jovens também preferiram votar no nacionalista.

Abalo político para a UE

A vitória do nacionalista Karol Nawrocki, até então desconhecido no cenário político polonês, representa um enorme abalo político para Bruxelas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse esperar ter uma "cooperação muito boa" com Nawrocki.

Apoiado pelo partido ultraconservador Lei e Justiça (PiS), que governou a Polônia de 2015 a 2023, o eurocético Nawrocki costuma afirmar que a União Europeia é muito invasiva. Ele deve restringir as ambições europeias da Polônia, e uma das primeiras vítimas será o governo do primeiro-ministro Donald Tusk, que prometeu levar a Polônia de volta ao "palco europeu". Tusk sai fragilizado destas eleições e terá dificuldades para concretizar suas reformas e restaurar o Estado de direito no país.