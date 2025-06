Após sete meses de crise política, sul-coreanos vão eleger novo presidente nesta terça-feira

As mulheres, grandes ausentes da campanha

Continuando a obra do ex-presidente, Kim Moon-soo promete desregulamentar a economia e uma linha dura contra China e Coreia do Norte. Seu adversário propõe renovar o "contrato social coreano", protegendo trabalhadores e investindo em crescimento sustentável. Mas as grandes ausentes da campanha são as mulheres. No país mais desigual da OCDE em relação a elas, os candidatos, ambos homens, praticamente não tocaram no assunto. Entre os dois favoritos, só Lee Jae-myung mencionou brevemente as "desvantagens estruturais" enfrentadas pelas mulheres.

Para os candidatos, o foco da eleição está em outro lugar. Após uma crise política profunda que dividiu o país, a sucessão de Yoon Suk-yeol e o apaziguamento da sociedade são prioridades. Embora 60% dos coreanos aprovem a destituição do ex-presidente, uma parcela significativa do público apoia a tentativa de golpe de Yoon contra um Parlamento considerado muito poderoso. Ambos os favoritos propõem reequilibrar os poderes entre Executivo e Legislativo por meio de reforma constitucional, para evitar abusos de poder.

Outro ponto importante é a relação com os Estados Unidos, aliados da Coreia do Sul e parceiros comerciais fundamentais. Já atingido por tarifas de 25% sobre automóveis, aço e alumínio ? produtos amplamente exportados pelo país ?, o futuro presidente terá de negociar com Donald Trump. Desde dezembro de 2024, sem governo estável, Seul teve pouca margem para acordos com a Casa Branca para evitar novas tarifas.

Além do comércio, Washington, aliado há mais de 70 anos, é peso geopolítico na região. Trump mantém o olhar na Ásia e apresentará dois desafios importantes ao novo presidente: como se posicionar em relação à China, parceira comercial crucial, sem perder o apoio dos EUA? E como defender os interesses da Coreia do Sul caso Trump retome diálogos com Kim Jong-un?

Voto majoritário em turno único

Entre os conservadores, a estratégia é se aproximar o máximo dos EUA, mesmo que isso irrite Pequim. Para a oposição liderada por Lee Jae-myung, mais favorável à China, a abordagem é mais moderada, num difícil equilíbrio entre duas superpotências, buscando também acalmar tensões com o Norte.