Bia Haddad e Laura Siegmund perdem para dupla medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris e estão fora de Roland-Garros

Após a eliminação de todos atletas brasileiros no torneio de simples, a torcida apoiava os nomes ainda em disputa. "O Brasil sempre tem uma tradição nas duplas e a gente vai acompanhar todos", disse Paulo Garcia, administrador de empresas de Belo Horizonte, antes da partida de Bia Haddad. Além dela, outra paulista, Luisa Stefani, disputa o torneio de duplas no Grand Slam francês.

É um jogo muito inteligente, muito dinâmico, cada vez mais as duplas vêm crescendo no cenário do tênis mundial", observa Bruno Toni, empresário. "Ao longo dos anos, os jogos de duplas começam a ser mais prestigiados", continua o mineiro, enquanto a torcida italiana dominava a quadra Simonne-Mathieu, no complexo esportivo localizado na zona oeste da capital francesa.

A partida

Com a torcida a favor, as italianas confirmaram o favoritismo no primeiro game e tiveram a chance de quebrar o serviço de Bia Haddad no segundo. Mas a brasileira e a alemã reagiram, virando a partida no primeiro set. As italianas empataram em 4/4, passaram à frente e venceram o primeiro set por 6/4.

O segundo set teve pontos muito disputados, em que a dupla italiana tentava manter a superioridade em quadra. Bia e Laura lutaram por um empate, defendendo golpes muito fortes da número 4 do mundo no ranking de simples, Jasmine Paolini. Haddad e Siegmund não estavam dispostas a entregar a partida e quebraram o serviço das adversárias, confirmando, a seguir, o oitavo game. Haddad e Siegmund resistiram o quanto puderam, mas as italianas mantiveram o ritmo intenso e fecharam o segundo set em 6/3, encerrando a partida em 1h43 minutos.

"Foi um jogo duro, com quatro jogadoras de alto nível e com bastante experiência", avaliou Bia Haddad após a partida. "Nós tivemos bastante oportunidades no primeiro set, mas não aproveitamos. No segundo, entramos mais apáticas, mas tem o mérito delas, que foram competentes nos momentos importantes", completou.