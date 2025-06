Diante da ameaça russa, Reino Unido vai construir novos submarinos nucleares

Ele mencionou a ambição do governo de gastar 3% do PIB em defesa durante a próxima legislatura, ou seja, após 2029, mas não se comprometeu com uma data específica.

"Quando somos diretamente ameaçados por Estados com forças militares avançadas, a maneira mais eficaz de dissuadi-los é estarmos preparados e, francamente, mostrar-lhes que estamos preparados para estabelecer a paz pela força", acrescentou.

No domingo, em um artigo de opinião no tabloide The Sun, ele nomeou o Irã e a Coreia do Norte como países que representam uma ameaça, além da Rússia. Ele havia deixado a China de lado, enquanto Londres intensificou os esforços nos últimos meses para consertar as relações com Pequim, que haviam sido tensas sob governos conservadores anteriores.

A nova estratégia de defesa é "uma mensagem para Moscou", disse seu Secretário de Defesa, John Healey, à BBC no domingo (1), referindo-se à ameaça "crescente" representada pela Rússia desde a invasão da Ucrânia em 2022.

A segurança europeia e o papel do Reino Unido na Otan estão no centro da revisão desta estratégia de defesa, reiterou Starmer em um momento em que os Estados Unidos pressionam seus aliados a investir mais em sua defesa.

"Nossa política de defesa sempre priorizará a Otan", enfatizou durante seu discurso em Glasgow.