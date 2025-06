Embaixador americano diz que França deveria ceder parte da Riviera Francesa para criar Estado palestino

Em entrevista à Fox News, o embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, atacou a iniciativa de Emmanuel Macron de reconhecer um Estado palestino. Huckabee afirmou que Paris poderia "ceder um pedaço da Riviera Francesa" para criar um Estado Palestino.

A França vai co-presidir uma conferência internacional nas Nações Unidas, de 17 a 20 de junho, com a Arábia Saudita, com o objetivo de reavivar a ideia de uma solução de dois Estados, à qual o governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se opõe veementemente. A França também declarou que poderia reconhecer condicionalmente um Estado palestino ainda este ano.

Em entrevista publicada no sábado (31) no site da Fox News, Mike Huckabee chamou a iniciativa da ONU de "incrivelmente inadequada no momento em que Israel está em guerra".