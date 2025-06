Mais de um milhão de peregrinos muçulmanos chegam a Meca; calor já ultrapassa 40°C de dia

Mais de um milhão de peregrinos muçulmanos já chegaram à cidade sagrada de Meca para o hajj, a peregrinação anual considerada como um dos cinco pilares do Islã. Neste ano, as autoridades sauditas prometeram medidas para aliviar o calor e um maior controle no acesso dos viajantes não-autorizados.

No ano passado, 1.301 peregrinos, a maioria não registrados e sem acesso às tendas e ônibus com ar-condicionado, morreram quando os termômetros chegaram a marcar 51,8ºC. As permissões para o hajj são distribuídas nos países sob um sistema de cotas e definidas por sorteios.

A meteorologia prevê temperaturas acima de 40ºC durante a semana na Arábia Saudita. O hajj, uma das maiores congregações religiosas anuais do mundo, começa nesta quarta-feira (3).