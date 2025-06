México: primeira eleição de juízes do mundo tem baixa participação

Repórteres da AFP constataram, com funcionários de seções eleitorais do centro da Cidade do México, que a participação foi menor que 10% dos eleitores registrados, durante a primeira metade da jornada de votação de 10 horas.

O Instituto Nacional Eleitoral (INE), que por sua complexidade classificou a eleição como "um desafio sem precedentes", estimou anteriormente que na consulta participariam entre 13% e 20% do eleitorado.

Foram escolhidos cerca de 2.680 funcionários, desde ministros da Suprema Corte até juízes de primeira instância. A ex-advogada do narcotraficante condenado Joaquín "Chapo" Guzmán estava entre os candidatos. Outros 4.000 cargos serão votados em 2027.

As eleições são o coração de uma reforma constitucional promovida pelo governo de esquerda, em meio a um confronto com a Suprema Corte que bloqueou vários projetos do popular ex-presidente Andrés Manuel López Obrador.

TikTok

Leslie Moreno, uma advogada de 30 anos, disse que votar foi "mais trabalhoso" do que em eleições de autoridades políticas. "Você não conhece os candidatos, exceto os que faziam vídeos no TikTok", disse.