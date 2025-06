Nova lei pode taxar fast fashion e redefinir o consumo da moda 'descartável' na França

O projeto também prevê a aplicação de penalidades por meio de um sistema de bônus e multas, que leva em conta os impactos ambientais de produções excessivas. Nesse ponto, há divergências entre deputados e senadores. A Assembleia Nacional defendia vincular essas sanções à rotulagem ambiental dos produtos, sistema recente de avaliação. Já o Senado, com apoio do governo, preferiu eliminar esse critério, priorizando parâmetros relacionados à durabilidade dos produtos e às práticas comerciais das plataformas.

Com essa nova proposta, o texto mira especialmente a moda "ultrarrápida" promovida por empresas asiáticas como Shein e Temu, mas busca poupar marcas europeias e francesas, como Kiabi, Zara e H&M.

"Queremos realmente preservar as lojas que ainda estão presentes nos nossos territórios", afirmou a relatora do projeto no Senado, Sylvie Valente Le Hir, do partido de direita Os Republicanos.

Em entrevista à rádio francesa RTL, o porta-voz da Shein, Quentin Ruffat, disse que a regulação só funcionará se for aplicada de forma coletiva, e não "mirando um único fabricante". Ele criticou a proposta, afirmando que ela criaria uma "taxa de €10 por peça vendida até 2030" e prejudicaria o poder de compra dos franceses.

Pressão de empresas

O recuo na abrangência do texto gerou críticas de organizações ambientais, que lamentaram o "esvaziamento" do projeto. "Restringir a proposta apenas à ultra fast fashion é problemático", declarou a ONG Clear Fashion.