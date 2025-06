ONU pede investigação independente após tiros disparados próximo a centro humanitário em Gaza

A GHF, oficialmente uma empresa privada, afirma ter distribuído milhões de refeições desde o início de suas operações no fim de maio, mas sua atuação tem sido marcada por cenas caóticas e relatos de vítimas de tiros israelenses próximas aos centros de distribuição.

As Nações Unidas recusaram trabalhar com essa organização devido a preocupações sobre seus métodos e neutralidade, com algumas agências humanitárias acreditando que ela teria sido criada para atender a objetivos militares israelenses.

Israel enfrenta pressão internacional crescente para acabar com a guerra no território palestino devastado pelos bombardeios, que vive uma situação humanitária catastrófica. Israel impôs um bloqueio total por mais de dois meses, parcialmente liberado no fim de maio.

No domingo, moradores de Gaza descreveram cenas de "caos" e tiros do Exército israelense perto do centro de distribuição de ajuda.

A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) afirmou ter tratado no local pessoas atingidas por tiros, qualificando o sistema de distribuição da GHF como "desumano, perigoso e totalmente ineficaz".

Risco de fome

O Exército israelense declarou que uma primeira investigação indicou que seus soldados "não dispararam contra civis próximos ou dentro do local".