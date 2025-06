Planejada durante 1 ano em sigilo, operação 'Teia de Aranha' surpreende Rússia e ofusca negociações na Turquia

Segundo Kiev, foram usados 117 drones FPV (sigla para First Person View) e 117 operadores para destruir 34% dos bombardeiros russos estacionados em bases aéreas localizadas a milhares de quilômetros do território ucraniano.

Além do ineditismo da ação ? os drones estavam escondidos em caminhões e foram lançados pelo teto instantes antes do ataque ?, o impacto financeiro para Moscou foi enorme. Se a estimativa de Kiev estiver correta, mais de 40 aviões foram destruídos ou danificados, gerando um prejuízo superior a € 7 bilhões para a Rússia.

Uma operação planejada com muita antecedência

Cerca de 41 aviões usados para bombardear cidades ucranianas foram destruídos, segundo uma fonte da inteligência da Ucrânia. Entre eles estariam bombardeiros estratégicos Tu-22 e Tu-95 ? aeronaves de grande porte, capazes de lançar bombas nucleares e frequentemente empregadas pela Rússia no disparo de mísseis de cruzeiro.

"Os russos têm cerca de 60 Tu-95. Mesmo que apenas quatro ou cinco tenham sido destruídos, isso já representa um golpe sério contra a capacidade estratégica da Rússia", avalia Ulrich Bounat, pesquisador do Instituto Open Diplomacy. Ainda segundo os serviços de segurança ucranianos, 34% dos bombardeiros estratégicos russos que transportam mísseis de cruzeiro foram destruídos.

A operação contou com a supervisão direta do presidente Volodymyr Zelensky, conforme a mesma fonte. Os drones teriam sido infiltrados clandestinamente em território russo, escondidos dentro de estruturas de madeira transportadas por caminhões. Esses caminhões tinham tetos falsos que se abriam remotamente, permitindo a decolagem dos aparelhos no momento do ataque.