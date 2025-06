PSG eleva futebol francês a circuito de clubes que realmente contam na Europa, diz imprensa

Trinta e dois anos depois do Olympique de Marselha, o PSG colocou novamente um time francês entre os clubes que realmente contam na Europa, resume o Libération.

O jornal lembra que o PSG é propriedade do empresário e ministro do Catar, Nasser al-Khelaïfi, e vive em seu próprio universo, sem os problemas financeiros enfrentados pelos outros times franceses.

Antes da final, a nacionalidade do PSG, localizado em Paris, mas potente instrumento de soft power do Catar, era uma questão que preocupava os jornalistas esportivos. Mas com jogadores franceses como Désiré Doué, Ousmane Dembelé e Bradley Barcola, além de sua vitória baseada no jogo coletivo, Libération afirma que "este PSG soube conquistar os franceses, muito além da capital".

Violência

"PSG campeão da Europa: o triunfo, a euforia e a violência", diz a manchete do Le Figaro, que além da consagração do clube no campo no sábado, destaca também os atos de delinquência que mancharam a festa dos torcedores.

"Paris não pode mais ser uma festa", diz o jornal conservador, lamentando que enquanto os jogadores do PSG começavam seu "magnífico recital" e nos bares, casas e jardins a festa prometia ser animada, alguns "criminosos" entravam em confronto com a polícia.