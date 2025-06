Rússia e Ucrânia vão trocar prisioneiros após negociações, mas não chegam a cessar-fogo

Troca de prisioneiros

As negociações em Istambul, no entanto, permitiram que as duas partes chegassem a um acordo sobre a troca de prisioneiros feridos e dos corpos de soldados mortos. "Concordamos em trocar todos os prisioneiros de guerra gravemente feridos e gravemente doentes. A segunda categoria inclui jovens soldados com idades entre 18 a 25 anos, em regime de troca de todos por todos. Também concordamos em trocar seis mil corpos de soldados mortos em combate", especificou o ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov.

Kiev também propôs uma nova reunião com Moscou no final de junho. "Propomos à parte russa organizar uma reunião até o final do mês, entre 20 e 30 de junho." "Isso é essencial para avançar o processo de negociação", disse Rustem Umerov a repórteres. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ofereceu-se para sediar outra cúpula, desta vez reunindo o presidente russo, Vladimir Putin, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o presidente americano, Donald Trump.

Por sua vez, Volodymyr Zelensky garantiu em uma coletiva de imprensa à margem da cúpula em Vilnius, Lituânia, que o presidente russo, Vladimir Putin, "não deve obter nada que possa justificar sua agressão". "Qualquer recompensa só lhe mostraria que a guerra compensa", insistiu.

(RFI com AFP)