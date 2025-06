Stefani e Babos perdem na terceira rodada e deixam o torneio de duplas de Roland-Garros

Para chegar a terceira rodada de Roland-Garros, Stefani e Babos fizeram uma campanha vencedora no início do torneio de saibro francês. Na primeira fase, elas derrotaram com facilidade a dupla formada pela ucraniana Anhelina Kalinina e chinesa Yifan Xu, por 2 sets a 0. Depois, venceram a dupla formada pela tcheca Anastasia Detiuc e a ucraniana Yuliia Starodubtseva, por 2 a 1.

Depois de terem vencido o torneio de duplas do WTA 500 de Estrasburgo, no leste da França, no fim de maio, a paulista Luisa Stefani sonhava em ir mais longe em Roland-Garros. Após a derrota desta tarde, ela falou à RFI sobre a decepção de ser eliminada do Grand Slam francês. "Foi um jogo duríssimo, partidas assim são definidas nos detalhes", afirmou. "Elas são a dupla número 1 do mundo no momento porque conseguem sair de situações difíceis e complicadas", observou.

A partida

O jogo pela terceira rodada de Roland-Garros começou equilibrado. Stefani e Babos conseguiram quebrar o serviço das adversárias, avançando no primeiro set. Siniakova e Townsend, que é canhota e fez belas jogadas de fundo de quadra, se recuperaram, quando o placar marcava 3/3. Stefani e Babos seguiram impondo um ritmo forte à partida, mas sem conseguir se distanciar das adversárias, que empataram novamente em 4/4 e 5/5.

Quebrando o saque da brasileira, Siniakova e Townsend avançaram para mais perto de fechar o primeiro set. Porém, Stefani e Babos quebraram o serviço das adversárias, igualando tudo em 6/6. O jogo continuou equilibrado na disputa decisiva do tie-break, com direito a uma bola salva por Stefani de costas pelo meio das pernas. Ela e a parceira venceram o tie-break por 8-6, fechando o primeiro set em 7/6.

A americana e a tcheca voltaram mais fortes no segundo set, quebrando o serviço das adversárias e avançando em três games a 0 no placar. Stefani e Babos tentaram uma reação e contando também com erros de Siniakova, venceram dois games. Elas protagonizaram defesas espetaculares, tentando resistir à pressão da dupla formada pela tcheca e pela americana, que não queriam perder a partida. Luisa e Timea lutaram muito para buscar um melhor resultado, mas o segundo set foi vencido pelas adversárias por 6/3.