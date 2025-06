Suécia: governo quer proibir adoções internacionais e denuncia violações dos direitos humanos

Um relatório do governo sueco, divulgado nesta segunda-feira (2), revelou uma série de irregularidades nas adoções internacionais nos anos 1970 e propõe sua proibição total no país. As denúncias incluem bebês declarados mortos por engano, pais que não foram consultados nos países de origem e a emissão de documentos falsificados.

Segundo a relatora especial Anna Singer, que entregou o relatório à ministra dos Serviços Sociais, durante décadas crianças foram adotadas sem o consentimento dos pais. Em alguns casos, os pais foram informados erroneamente da morte dos filhos ou o consentimento foi dado por terceiros.