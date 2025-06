Ucrânia diz estar pronta para 'tomar medidas necessárias para a paz' em negociações com a Rússia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse nesta segunda-feira (2) estar disposto a adotar as "medidas necessárias para obter a paz" durante as negociações com a Rússia em Istambul. As delegações dos dois países devem se reunir nesta segunda-feira (2) na cidade para uma nova rodada de negociações diretas, mediadas pelo ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan.

"A delegação ucraniana chegou a Istambul com um programa claro e a disposição de tomar medidas significativas pela paz", disse uma fonte da delegação. "Se os russos estiverem prontos para avançar, e não apenas repetir os mesmos ultimatos de sempre, talvez tenhamos boas notícias hoje", acrescentou.

A reunião está marcada para às 13h no horário local (10h em Brasília), no Palácio Ciragan.