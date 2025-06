Caso Madeleine: investigações em Portugal são retomadas a pedido do Ministério Público alemão

Nesta área próxima à estância balneária de Praia da Luz, vários veículos dos investigadores entraram na manhã de terça-feira por um caminho de terra vigiado por policiais, segundo constataram jornalistas da AFP.

Uma porta-voz da polícia confirmou à AFP que as investigações foram de fato retomadas nesta terça.

Elas devem durar até sexta-feira e são realizadas no âmbito de um mandado emitido pelo Ministério Público de Brunswick (norte da Alemanha), que conduz uma investigação preliminar contra Christian Brückner, suspeito pela justiça alemã de ter matado Madeleine McCann, conforme informou uma fonte policial à AFP na segunda-feira.

"Todas as provas apreendidas pela Polícia Judiciária serão, com a autorização prévia do Ministério Público nacional, entregues aos agentes do Serviço Federal de Polícia Criminal alemão", acrescentou a fonte.

As últimas buscas relacionadas a esse caso ocorreram em maio de 2023, perto de um lago.

Christian Brückner, que cumpre pena de prisão por estupro, foi absolvido em outubro de 2024 na Alemanha em um julgamento por duas agressões sexuais e três estupros cometidos entre 2000 e 2017 em Portugal.