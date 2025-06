Coreia do Sul: boca de urna dá vitória a candidato de centro-esquerda para presidência

Os sul-coreanos compareceram em grande número às urnas para eleger o novo chefe de Estado e acabar com sete meses de caos político, provocado pela tentativa fracassada do ex-presidente Yoon Suk Yeol de decretar lei marcial.

Quase uma hora antes do fechamento dos locais de votação, a taxa de participação era de 77,8%.

Lee Jae-myung, 61 anos, líder do Partido Democrata, era apontado como o favorito na eleição de turno único, à frente do ex-ministro Kim Mon-soo, 73 anos, do Partido do Poder Popular, o mesmo do presidente destituído Yoon.

Quando os resultados das pesquisas foram anunciados, a sala do Parlamento ocupada pelos militantes do Partido Democrata foi tomada por aplausos e comemorações para Lee Jae-myung.

O vencedor das eleições assumirá o cargo de maneira quase imediata e enfrentará vários problemas, incluindo a crise provocada pelas tarifas americanas no comércio internacional, que prejudicaram a economia exportadora da Coreia do Sul.

Também enfrentará uma das menores taxas de natalidade do mundo e a crescente beligerância da Coreia do Norte, com seu arsenal militar em constante expansão.