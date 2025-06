Em Roma, Meloni e Macron tentam fortalecer relações entre a França e a Itália

Meloni, cujo país desfruta de um grande superávit comercial com os Estados Unidos, busca manter o alinhamento da Europa com Washington. Durante um encontro com Donald Trump, em abril, ela lançou o slogan "Tornar o Ocidente grande de novo". Emmanuel Macron, por sua vez, defende uma União Europeia mais independente.

Em relação à Ucrânia, a chefe de governo italiana expressou ceticismo sobre a "coalizão dos voluntários" de Emmanuel Macron, que busca garantir segurança e apoio militar, e ao plano franco-britânico de enviar tropas de paz ao país após a guerra com a Rússia, uma possibilidade que causa preocupação na Itália.

Após meses de tensão latente entre os dois líderes com perfis muito diferentes ? um Emmanuel Macron pró-europeu fervoroso e uma Giorgia Meloni nacionalista em um país com fortes inclinações transatlânticas ? as diferenças entre ambos se tornaram públicas nas últimas semanas.

Meloni foi criticada em seu país por não viajar a Kiev com o presidente francês e os líderes da Alemanha, Grã-Bretanha e Polônia, em 10 de maio, e depois por perder uma conversa telefônica com Donald Trump e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante uma cúpula na Albânia, na semana seguinte.

A líder italiana justificou a sua ausência dizendo que as discussões envolviam o envio de tropas para a Ucrânia, informação que o presidente francês, Emmanuel Macron, corrigiu publicamente, causando embaraço no governo italiano. De acordo com o francês, as negociações visavam estabelecer um cessar-fogo.

(Com AFP)