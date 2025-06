Gaza: ONU denuncia "crimes de guerra" após novo ataque a centro de ajuda humanitária com 27 mortos

"Este é o terceiro incidente desse tipo em apenas três dias", denunciou a ONU, classificando como "um crime de guerra".

Esta última ofensiva é semelhante à ocorrida no domingo (1°) no mesmo local, quando 31 pessoas foram mortas e 176 feridas por tiros israelenses, enquanto se dirigiam para receber ajuda, segundo relatos de testemunhas e dos serviços de emergência. O centro de distribuição de alimentos está localizado na região de Rafah.

Fundação "desumanitária"

A situação humanitária é desastrosa no território palestino. Após dois meses e meio de bloqueio rigoroso, Israel aliviou suas restrições à entrega de ajuda nos últimos dias. Mas o Estado israelense desmantelou a rede da ONU existente para distribuição de alimentos em Gaza e a substituiu por outro mecanismo: a Fundação Humanitária de Gaza (GHF na sigla em inglês), uma empresa privada com financiamento obscuro que até o momento não cumpriu sua missão.

A ONU se recusa a trabalhar com ela devido a preocupações com seus procedimentos e neutralidade. Os moradores de Gaza, por sua vez, a apelidaram de fundação "desumanitária". Ela trabalha sob a proteção de soldados israelenses.

"As pessoas estão com fome, com sede. Elas estão se acotovelando. Elas estão lutando por sua sobrevivência, para sair com uma ração de comida. Mas ao menor movimento da multidão, o exército atira contra nós sem hesitar", disse Baraa, um jovem morador de Gaza.