Reino Unido anuncia maior investimento em defesa desde o fim da Guerra Fria

Urgência

O discurso de Starmer deixou claro que os britânicos devem estar prontos para o combate, ou seja, preparados para uma guerra. Há informações da inteligência europeia de que a Rússia pode atacar um país-membro da OTAN - a aliança militar da Europa, Estados Unidos e Canadá - já nos próximos dois ou três anos. De acordo com a aliança, o ataque a um país membro é um ataque a todos os 32 países da OTAN que podem responder militarmente.

Mas a verdade é que a infraestrutura do Reino Unido, assim como de outros países da Europa, já tem sido alvo de ataques cibernéticos recentes e frequentes. Foram 89 ataques significativos à Grã-Bretanha no ano passado.

Investimento nuclear

O governo britânico vai investir 15 bilhões de libras esterlinas, mais de R$ 115 bilhões no programa de produção de ogivas nucleares. O aumento previsto em defesa é de 2,3% a 2,5 % do PIB em 2027, com a ambição de chegar a 3% do PIB nos próximos dez anos.

O valor não deve impressionar a OTAN. A organização propõe que os países gastem 5% de seu PIB em defesa ou segurança até 2032, uma pressão do presidente norte-americano, Donald Trump. O Reino Unido e a França são considerados potências militares da Europa e, portanto são cobrados a investirem mais.