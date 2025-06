Rússia acusa Ucrânia de estar por trás de acidentes ferroviários e de explosões que mataram sete pessoas

A Rússia acusou a Ucrânia, nesta terça-feira (3), de estar por trás de acidentes ferroviários e de explosões que causaram o desabamento de duas pontes, no último fim de semana, deixando sete mortos e mais de 100 feridos. Durante encontro para negociações em Istambul, na Turquia, o Kremlin também afirmou que não há perspectiva de resolução a curto prazo para o conflito.

"Está claro que os terroristas, seguindo ordens do regime de Kiev, planejaram tudo com a máxima precisão para que suas explosões afetassem centenas de civis", afirmou em comunicado o Comitê de Investigação Russo, responsável pelas principais investigações criminais.

As explosões ocorreram na noite de sábado (31) nas regiões russas de Kursk e Bryansk, na fronteira com a Ucrânia. Elas causaram o descarrilamento de três trens (um de passageiros, um de carga e um de controle), deixando sete mortos e 113 feridos, incluindo crianças, apontam as autoridades.