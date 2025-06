Sobe para 200 o número de mortos após enchentes sem precedentes na Nigéria

As enchentes catastróficas que atingiram a Nigéria na semana passada já deixaram mais de 200 mortos até o momento, informaram nesta terça-feira (3) as autoridades do estado do Níger, região mais afetada. O número ainda pode aumentar, já que centenas de pessoas seguem desaparecidas.

A cidade de Mokwa, a mais de 300 km da capital Abuja, foi tomada por enchentes na última quinta-feira (29), quando chuvas torrenciais destruíram mais de 250 casas. Um dos bairros dessa localidade ficou totalmente destruído pela cheia do rio Níger.

"Temos mais de 200 corpos (...) Ninguém pode dizer o número (exato) de vítimas no estado do Níger neste momento porque ainda estamos buscando vítimas", disse à Channel Television o coordenador estadual de assuntos humanitários, Ahmad Suleiman.