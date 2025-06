Violência na comemoração do título do PSG levanta debate sobre segurança de eventos esportivos na França

A vitória do PSG na Liga dos Campeões no sábado (31) continua sendo destaque na imprensa francesa nesta terça-feira (3), mas, dessa vez, é a violência durante as comemorações que ganha as manchetes dos jornais. Durante o fim de semana, a polícia realizou 650 detenções em Paris e em toda a França, um número recorde.

"Que vergonha!", diz Le Parisien sobre os incidentes que mancharam as celebrações do primeiro título do Paris Saint-Germain na Champions. Na "França, a manutenção da ordem se transformou em gestão da desordem", lamenta o periódico. Para o jornal, a violência do fim de semana levanta questionamentos sobre a segurança em celebrações populares, já que a cada evento, um roteiro conhecido se repete: comércios saqueados, carros queimados, confrontos com a polícia.

Na noite de sábado (31), 5.400 agentes da polícia foram mobilizados, metade deles somente na avenida Champs-Élysées. De acordo com policiais entrevistados, a grande dificuldade deste tipo de situação é que indivíduos violentos se misturam aos torcedores pacíficos.