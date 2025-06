Assassinato de tunisiano mostra expansão de radicalização de extrema direita na França

Os jornais franceses desta quarta-feira (4) analisam um crime racista que comove a França. Um homem de nacionalidade francesa matou a tiros um vizinho tunisiano, Hichem Miraoui, na noite de sábado (31) na cidade de Puget-sur-Argens, no sul da França, e feriu outro vizinho turco.

O suspeito, Christophe B., detido pela polícia, reivindicou o crime em redes sociais e fez um apelo aos franceses para que atirassem em pessoas de origem estrangeira. O caso, que ganhou contornos políticos, está sendo investigado pelo Ministério Público antiterrorista.

Le Monde descreve Christophe B. como uma pessoa que não escondia seu ódio. Em seu perfil de acesso público no Facebook, o autor do ataque racista era abertamente violento, antiárabe, antimuçulmano, misógino, homofóbico e dono de uma arma. Seu comportamento, no entanto, não desencadeou qualquer alarme sobre sua radicalização entre seus seguidores, ou entre os milhares de usuários que liam seus comentários em artigos de jornais ou ainda nos serviços de inteligência responsáveis ??por identificar pessoas em risco de cometer crimes.