Comissão Europeia recomenda adesão da Bulgária, país mais pobre do bloco, à zona do euro

A Comissão Europeia anunciou nesta quarta-feira (4) que a Bulgária cumpre os requisitos técnicos para adotar a moeda única em 1º de janeiro de 2026. O país de 6,4 milhões de habitantes localizado no leste europeu, o mais pobre do bloco, deve se tornar o 21º membro da zona do euro, três anos após a entrada da Croácia. A decisão formal será tomada em 8 de julho pelos ministros das Finanças da UE. O Banco Central Europeu (BCE) também emitiu hoje um parecer positivo sobre a adesão búlgara.

A Bulgária passou a integrar plenamente o espaço Schengen em primeiro de janeiro deste ano, o que permitiu a livre circulação de pessoas, tanto por vias terrestres quanto aéreas.

A partir de 1º de janeiro de 2026, os búlgaros poderão abandonar o lev, sua moeda nacional, em favor do euro.