Crise devastadora no Sudão após mais de dois anos de guerra e 4 milhões de refugiados

Embora a autoria do ataque seja desconhecida, Dujarric afirmou que parece "muito provável" que tenha sido realizado com drones.

Vários dos 15 caminhões do comboio que transportava ajuda alimentar vital para as famílias afetadas pela fome em El Facher foram incendiados perto de Koma, em Darfur do Norte, segundo um comunicado conjunto do Programa Mundial de Alimentos (PMA) e do Unicef.

O comboio, composto por veículos dessas duas organizações da ONU, aguardava autorização para completar sua viagem a El Facher, após percorrer mais de 1.800 km desde Port Sudan, indicou a mesma fonte.

O general Abdel Fattah al Burhane e seu antigo adjunto, Mohamed Hamdane Daglo, chefe de forças paramilitares, se acusam mutuamente de terem perpetrado o atentado em Koma.