Decreto de Trump que dobra tarifas sobre alumínio e aço entra em vigor; Reino Unido é isento

A tensão aumenta entre as siderúrgicas de todo o mundo a partir desta quarta-feira (4). Na última noite, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou o decreto que dobra as tarifas de importação sobre aço e alumínio ? com efeito a partir de hoje. As taxas, que já haviam subido 25% em março, agora passam para 50%, conforme anunciado pelo republicano na sexta-feira (29). Trump ainda indicou ser "extremamente difícil chegar a um acordo" com a China, enquanto negociações com vários países parceiros devem ser realizadas hoje em Paris.

Enquanto as negociações com diversos parceiros comerciais dos EUA ainda estão em andamento, o presidente americano se adiantou, elevando as tarifas de importação para o aço e alumínio. Esses foram os primeiros setores afetados pelo tarifaço proposto por Donald Trump, com uma sobretaxa inicial de 25% a partir de 12 de março, em um esforço declarado para incentivar os investimentos em território americano.

Essas tarifas setoriais, também aplicadas à indústria automobilística antes de serem estendidas, em breve, a produtos farmacêuticos e semicondutores, são as únicas que não foram bloqueadas por uma decisão judicial recente, que visou taxas aplicadas indiscriminadamente.