Ensaio inédito de Michel Foucault sobre 'hermafroditas' será publicado em setembro na França

Um ensaio inédito do filósofo Michel Foucault, intitulado Os Hermafroditas, que analisa o período em que a medicina moderna passou a impor a definição de um único sexo biológico para cada pessoa, será lançado em breve na França, anunciou nesta quarta-feira (4) a editora Gallimard. O livro foi preparado a partir de arquivos do autor guardados na Biblioteca Nacional da França, com lançamento previsto para 18 de setembro.

Em 1978, dois anos após publicar A Vontade de Saber ? o primeiro volume da obra História da Sexualidade ?, Foucault planejava dedicar um volume inteiro ao estudo dos hermafroditas. No entanto, com a mudança do foco de sua pesquisa para a Antiguidade, acabou desistindo dessa parte do projeto, conforme informa a editora.