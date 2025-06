EUA: governo Trump revoga proteção para abortos de emergência determinada por Biden

O governo Biden publicou as recomendações em julho de 2022, após a Suprema Corte revogar o direito ao aborto a nível federal.

As diretrizes pretendiam manter algumas proteções para o direito ao aborto com uma interpretação da Lei de Tratamento Médico de Emergência e do Parto de 1986.

Agora, a recomendação oficial, anunciada na terça-feira (3), apresenta sua própria interpretação da lei e afirma que qualquer paciente hospitalizado tem o direito de receber "tratamento estabilizador ou transferência apropriada para outro hospital".

Apesar da revogação do trecho sobre as proteções ao aborto, a lei geral que consagra o direito da pessoa a receber serviços médicos de emergência permanece em vigor.

"Os pacientes, incluindo as pessoas grávidas, têm os plenos direitos e proteções estabelecidos por esta lei federal", conclui o memorando divulgado na terça-feira.

O documento indica que o Departamento de Saúde não pode impor a interpretação da lei "quando um aborto é necessário" sobre as leis estaduais que regulamentam o procedimento.