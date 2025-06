Governadora de Massachusetts pede libertação imediata de estudante brasileiro detido por polícia de Trump

Veja o vídeo:

"Free Marcelo"

A comoção também marcou a noite esportiva da cidade. O primeiro jogo da temporada do time de vôlei da Milford High School, onde Marcelo era atleta, virou um protesto silencioso. Colegas de classe e amigos compareceram em peso ao ginásio, todos vestidos de branco e usando camisetas com a frase "Free Marcelo" estampada no peito. Alguns estudantes também levavam o número 10 nas costas ? em homenagem à camisa usada por ele.

"O ginásio nunca esteve tão elétrico, nem mesmo durante os pep rallies [eventos escolares]", contou o estudante Ben Pezza à imprensa local. "Foi emocionante ver toda a cidade reunida por ele."