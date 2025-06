Lula recebe lenço palestino ao chegar a Paris e adota o símbolo em gesto político

Na sexta-feira, o ministro irá se reunir com o presidente da EDF, líder mundial em energia nuclear, com 58 reatores nucleares sob sua gestão na França. Silveira disse apresentará ao presidente da gigante energética francesa o que o governo brasileiro tem feito para garantir a estabilidade dos investimentos estrangeiros no país. A EDF tem ampliado a fatia de investimentos em energias renováveis, solar e eólica, no Brasil. A filial nuclear, Framatome, forneceu os equipamentos instalados nas obras em curso na usina Angra 3, e o governo brasileiro tem interesse em levar levar este projeto adiante. "É uma obra que já tem uma sinergia muito grande", completou.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, falou dos interesses de sua pasta nesta visita de Estado. "Queremos ampliar os voos da Air France para o Brasil. Vamos nos reunir com a CMA CGM [uma das maiores empresas de transporte marítimo e logística do mundo, com sede em Marselha], que deve apresentar em torno de 5 a 6 bilhões de investimentos no setor portuário no Brasil", detalhou o ministro. Costa Filho ainda citou reuniões com representantes da Vinci, concessionária aeroportuária francesa que, segundo ele, tem interesse em aumentar os investimentos nos aeroportos brasileiros. Nos encontros com representantes do setor aéreo, o Brasil quer ampliar as perspectivas de exportação do SAF, como é chamado o Combustível Sustentável de Aviação.

Divergência sobre o Acordo UE-Mercosul

Sob a liderança de Lula no Brasil e de Macron na França, os dois países têm demonstrado forte alinhamento em diversas pautas internacionais. De críticas contundentes aos ataques de Israel na Faixa de Gaza à defesa da regulação das big techs, passando pelo apoio à democracia e ao fortalecimento de instituições multilaterais nas áreas de comércio e saúde, os dois presidentes compartilham uma visão semelhante. Esse alinhamento ganha ainda mais relevância diante do protagonismo de Donald Trump nos Estados Unidos, que tem gerado apreensão em várias capitais europeias.

Apesar dessa sintonia em temas globais, um ponto de atrito persiste: o Acordo Mercosul-União Europeia. Lula pretende usar sua visita a Paris para tentar convencer Macron a apoiar a ratificação do tratado. No entanto, o governo francês reafirmou sua posição contrária ao acordo nos moldes atuais, negociados pela Comissão Europeia. Para Macron, o texto ainda não atende às exigências ambientais e de proteção ao setor agrícola francês, o que mantém o tratado como um obstáculo nas relações bilaterais.