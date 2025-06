Novo presidente da Coreia do Sul toma posse prometendo diálogo com Coreia do Norte

O novo presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, tomou posse nesta quarta feira (4), após vencer as eleições realizadas na véspera. Em seu primeiro discurso como chefe de Estado, ele prometeu diálogo com a Coreia do Norte e disse que o aumento do protecionismo é uma ameaça existencial para o país. As tensões com Washington e com Pyongang são os principais desafios do novo presidente de centro-esquerda.

Lee Jae-myung optou por uma cerimônia de posse pequena, com apenas 300 pessoas no plenário da Assembleia Nacional. O novo presidente começa a trabalhar imediatamente para compensar os seis meses de instabilidade no país. A deposição do ex-presidente Yoon Suk-yeol, em dezembro passado, levou a Coreia do Sul a uma profunda crise política.

De acordo com o correspondente da RFI em Seul, Célio Fioretti, a Coreia do Sul permanece dividida, mesmo após a vitória de Lee Jae-myung. O ex-operário de 60 anos venceu a eleição de terça-feira (3) com 49,42% dos votos contra 41,15% de seu oponente de direita, Kim Moon-soo, candidato do partido do ex-presidente deposto.