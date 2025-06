Número anual de nascimentos no Japão em 2024 fica abaixo de 700 mil pela 1ª vez desde 1899

O Japão viveu um baby-boom entre 1971 e 1974, com cerca de dois milhões de nascimentos por ano, mas o alto custo da educação, a estagnação da economia e as mudanças no estilo de vida desencorajaram os jovens a formarem uma família.

França e Brasil

Para se ter uma ideia, a França também sofre com encolhimento da taxa de natalidade, com 663 mil bebês registrados em 2024, uma queda de 2,2% em relação ao ano anterior. No entanto a população francesa (68,6 milhões) é quase a metade da japonesa, com 124 milhões de habitantes.

Já o Brasil, com 213 milhões de habitantes, apresentou recuou no número de nascimentos em 2023, segundo dados divulgados pelo IBGE em maio. Foram 2,52 milhões de bebês, o menor número desde 1976 e em queda pelo quinto ano consecutivo.

(Com AFP)