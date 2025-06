Putin promete reagir a ataques ucranianos e discute conflito com Trump e papa

Ceticismo quanto ao cessar-fogo

Apesar do tom cordial, Trump reforçou seu ceticismo quanto a um cessar-fogo a curto prazo. As negociações entre Moscou e Kiev seguem paralisadas, apesar de recentes tentativas de retomada mediadas por Washington. Na segunda-feira, uma reunião direta entre representantes russos e ucranianos foi realizada em Istambul, mas terminou sem progresso.

Mais cedo, Moscou afirmou estar considerando todas as opções militares como resposta aos ataques ucranianos em território russo. A Rússia também acusou os países ocidentais de contribuírem para essas ofensivas e pediu que Estados Unidos e Reino Unido pressionem Kiev a agir com mais cautela. Ambos negaram ter sido informados antecipadamente sobre os ataques ucranianos contra bombardeiros russos.

"Trégua temporária"

Kiev, por sua vez, declarou que os ataques demonstram a capacidade de resposta das forças armadas ucranianas, mesmo após mais de três anos de guerra. O presidente Volodymyr Zelensky propôs uma trégua temporária até que Putin aceite participar de uma reunião presencial.

Em contato separado com o papa Leão XIV, Vladimir Putin afirmou que deseja alcançar a paz por meios diplomáticos, mas acusou Kiev de buscar a escalada do conflito. Segundo o Kremlin, Putin destacou que o governo ucraniano aposta em ações de sabotagem contra infraestruturas civis no território russo.