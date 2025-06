Rússia reivindica tomada de cidade na Ucrânia; Kiev deve participar de reunião da Otan

O exército russo anunciou nesta quarta-feira (4) a captura de mais uma cidade na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia. A localidade fica na fronteira com a Rússia, onde Moscou reivindica avanços na frente de combate. Kiev diz temer uma grande ofensiva na região. Enquanto na frente diplomática, o Secretário-Geral da organização, Mark Rutte, confirma o convite feito a Kiev para participar da próxima reunião da Aliança Militar do Atlântico Norte, a Otan.

Em comunicado, o Ministério da Defesa russo declarou que Kindrativka, cidade localizada a cerca de três quilômetros ao sul da fronteira russa, foi "libertada".

O Kremlin ainda afirmou que o ataque realizado na véspera pela Ucrânia na ponte da Crimeia, que liga a península anexada por Moscou ao território russo, não causou danos, limitando-se a se referir ao ataque como uma "explosão".