Sintonia de Lula e Macron é grande, mas não vence barreira francesa ao acordo UE-Mercosul

"Ambos defendem o multilateralismo, a promoção de valores democráticos e uma ordem internacional mais equilibrada. Mas o tema mais imediato que aproxima ambos os líderes é a agenda climática. E Lula precisa, e está buscando, construir alianças com outros países relevantes do mundo, em especial países europeus, como a França e a Alemanha, para dar densidade e legitimidade à liderança brasileira nesse processo climático", destacou Laerte Apolinário, da PUC/SP .

O analista internacional disse que Lula e Macron já pediram que países apresentem novas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) antes da COP30 e considera que a parceria é crucial nessa seara.

"A gente tem visto que com o desmonte da agenda ambiental por parte do governo Trump e, em especial, da agenda climática, Lula tem procurado se articular com outros líderes para promover a COP e, mais do que isso, manter vivas as ambições do acordo de Paris. Nesse contexto, a França acaba se tornando um aliado importante", afirmou Apolinário.