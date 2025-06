Ativistas do Greenpeace são indiciados por furto após levarem estátua de Macron em museu de Paris

Segundo Jean-François Julliard, diretor-executivo do Greenpeace França, as duas pessoas presas na segunda-feira eram as que dirigiam o caminhão durante a ação em frente à Embaixada da Rússia, e não as que "pegaram emprestado" a estátua do Museu Grévin.

Marie Dosé também afirma que os dois ativistas ficaram "presos a bancos por horas, arrastados de delegacia em delegacia" e que "um passou a noite sem cobertor e não conseguiu se deitar porque sua cela era muito pequena. O outro teve que dormir no chão porque sua cela comportava muitas pessoas".

Situação que se repete

Esta não é a primeira vez que a escultura de um político francês é roubada. A estátua de cera do ex-presidente Jacques Chirac também foi roubada do museu Grévin, em dezembro de 1983, quando ele era prefeito de Paris, antes de ser encontrada alguns dias depois no zoológico de Vincennes.

A de Georges Marchais, secretário nacional do Partido Comunista Francês (PCF), foi levada por um grupo nacionalista em 1980 e encontrada no Jardin des Plantes, em Paris.

Por fim, durante seu mandato como presidente (1974-1981), a estátua de cera do ex-presidente Valéry Giscard d'Estaing foi furtada por motociclistas revoltados.