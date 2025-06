Corpos de dois reféns são recuperados por Israel após operação em Gaza

"O momento não é mais de hesitação, devemos autorizar as Forças de Defesa de Israel (Tsahal) a implementar seus planos de conquista da Faixa de Gaza, entrar com força, desmantelar o Hamas, libertar os reféns e incentivar a emigração" dos palestinos de Gaza, acrescentou o ministro de extrema direita.

Israel intensificou sua ofensiva na Faixa de Gaza em meados de maio, com o objetivo de libertar os reféns sequestrados no ataque do Hamas de 2023, tomar o controle total do território e destruir o movimento palestino que governa Gaza desde 2007.

O ataque do movimento palestino a Israel, há quase dois anos, causou a morte de 1.218 pessoas do lado israelense, a maioria civis, segundo contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Das 251 pessoas sequestradas pelo Hamas naquele dia, 55 ainda estão detidas na Faixa de Gaza, das quais pelo menos 32 já morreram, segundo autoridades israelenses. O Hamas também mantém o corpo de um soldado israelense morto em uma guerra anterior em Gaza, em 2014.

Mais de 54.607 palestinos, em sua maioria civis, foram mortos na campanha militar de retaliação israelense, segundo dados do Ministério da Saúde do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.