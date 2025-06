Em Paris, Lula pede para Macron "abrir o coração" para o acordo comercial entre Mercosul e UE

A França lidera um grupo de países contráriosà ratificação do tratado, por temerem os impactos da concorrência dos produtos agrícolas do Mercosul no mercado europeu.

"É importante que os agricultores franceses saibam que, possivelmente, a nossa agricultura seja complementar. O que não pode é um bloqueio. Vamos colocá-los para conversar com os nossos agricultores. (...) E se precisar, eu venho conversar com eles, para mostrar que vão ganhar", sugeriu Lula, ao mencionar a cifra de US$ 22 trilhões que seriam movimentados com a entrada em vigor do texto.

"Não é pouca coisa esse acordo. E é uma resposta àqueles que não querem mais o multilateralismo. Nós não queremos voltar ao protecionismo", frisou. "Como eu sou muito otimista, vou regressar ao Brasil certo de que nós vamos fechar o acordo, com esse sorriso do Macron", brincou.

O presidente francês, entretanto, voltou a afirmar que Paris deseja "melhorar" o texto - assinado em dezembro de 2024 entre o Mercosul e a Comissão Europeia, mas que ainda precisa ser aprovado internamente pelos países que compõem os dois blocos. Macron defendeu o livre comércio "de maneira justa", e mencionou alternativas como cláusulas de salvaguarda para proteger os produtores de "desestabilização dos mercados".

"Este acordo, no momento estratégico que nós vivemos, é bom para muitos setores. Mas ele gera um risco para a agricultura dos países europeus", destacou. "Nós proibimos que os nossos agricultores usem alguns componentes [químicos], pedimos para que mudassem as suas práticas, mas os países do Mercosul estão longe de estarem no mesmo nível de regulamentação. Não é uma diferença de competitividade, mas de normas: as obrigações não são as mesmas", declarou.