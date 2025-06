Estivadores franceses se recusam a enviar peças de metralhadoras para Israel em meio à guerra em Gaza

Estivadores do porto de Marselha-Fos anunciaram nesta quinta-feira (5) que estão bloqueando um contêiner com peças de metralhadoras que seriam embarcadas com destino ao porto de Haifa, em Israel. As peças foram fabricadas pela empresa francesa Eurolinks, sediada em Marselha. Em meio à guerra na Faixa de Gaza, o assunto é particularmente sensível.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (4) pela Confederação Geral do Trabalho (CGT), sindicato ligado aos trabalhadores portuários e ao pessoal do golfo de Fos. Segundo comunicado publicado pela CGT nas redes sociais, os estivadores identificaram um contêiner com "peças de metralhadoras" e se recusam a carregá-lo no navio israelense.

O sindicato francês afirma ter sido alertado por diversas redes de que 19 paletes de "elos" fabricados pela Eurolinks seriam embarcados na tarde desta quinta-feira, saindo do porto de Marselha-Fos com destino ao porto de Haifa, em Israel.