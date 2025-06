EUA: Trump amplia veto a estrangeiros e barra entrada de cidadãos de 12 países

A medida, que entrará em vigor na próxima segunda-feira (9), proíbe a entrada nos EUA de cidadãos do Afeganistão, Mianmar, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. Já Cuba, Venezuela, Togo, Burundi, Laos e outros três países enfrentam restrições parciais, como limites para determinados tipos de visto.

Trump afirma que a decisão foi baseada em objetivos de segurança nacional, política externa e combate ao terrorismo. Em umvídeodivulgado em sua rede Truth Social, ele associou o novo veto ao ataque ocorrido no último domingo em Boulder, no Colorado.

De acordo com o presidente americano, o caso expôs os riscos representados por visitantes que permanecem nos EUA após o vencimento de seus vistos. O autor do ataque é egípcio ? embora o Egito não esteja na lista de países com restrições ? e, segundo o Departamento de Segurança Interna, ele havia excedido o prazo permitido por um visto de turismo.

O presidente americano justificou que algumas nações têm sistemas "deficientes" de triagem e verificação de antecedentes ou se recusam a receber cidadãos deportados pelos EUA.

A nova lista de restrições tem como base um relatório anual do próprio governo americano que aponta os países com maiores índices de permanência irregular de turistas, estudantes e viajantes a negócios. "Preciso agir para proteger a segurança nacional e os interesses dos Estados Unidos e do seu povo", declarou Trump.