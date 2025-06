'Experiência dolorosa': a rotina de um jovem socorrista em Gaza

O dia mais difícil da vida

Pouco tempo depois, durante outra missão de resgate, veio o golpe mais duro.

"Fomos bombardeados. Ali estava no andar de cima. Subi correndo, mas só encontrei uma mão ? dentro da luva da Defesa Civil. Eu sabia que era a dele."

Ali havia sido lançado do terceiro andar com a explosão. Abdallah encontrou o corpo do amigo caído no chão.

"Foi a experiência mais dolorosa que já vivi", confessou à RFI.

Cansaço, pesadelos e o desejo de paz

Hoje, Abdallah vive exausto. O corpo segue no trabalho, mas a mente carrega marcas profundas."Tudo o que eu queria era conseguir dormir sem pesadelos. Viver um dia sem esse estresse constante."