Indígena que assessorou guerrilha zapatista é eleito presidente da Suprema Corte do México

Hugo Aguilar, indígena mixteco e ex-assessor do Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), será o novo presidente da Suprema Corte do México. Ele se torna o primeiro indígena a assumir o comando do Judiciário do país e o primeiro a ser eleito por voto popular direto ? resultado de uma reforma impulsionada pelo governo para democratizar o sistema judicial.

A confirmação veio na manhã desta quinta-feira (5), após a divulgação oficial da apuração dos votos pelo Instituto Nacional Eleitoral (INE). Aguilar foi o mais votado entre os candidatos ao tribunal, com 5,3% dos sufrágios ? percentual suficiente para garantir-lhe a presidência da corte, pelas novas regras. O novo Supremo mexicano será composto por cinco mulheres e quatro homens, incluindo Aguilar.

Do interior de Oaxaca ao topo do Judiciário

Nascido em 1973 no estado de Oaxaca, no sul do país, Aguilar é descendente do povo mixteco e foi criado em uma das regiões mais pobres e marginalizadas do México. Formado em Direito com mestrado em Direito Constitucional, tem uma trajetória ligada à defesa dos direitos dos povos indígenas e à luta por uma justiça mais inclusiva.